

سول 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 7آلاف و 134 شخصا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجددا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور، حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة في البلاد ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة ، التي تم رصدها ، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصا.

// انتهى //

06:54ت م

0004





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134 بعد تسجيل 367 اصابة اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.