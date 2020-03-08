السعودية اليوم / تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في استراليا



كانبيرا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم الاحد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مستشفى في سيدني بعد اصابته بفيروس كورونا مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في

استراليا الى ثلاثة.

وقالت وزارة الصحة في الولاية أن الرجل كان في نفس دار رعاية المسنين في شمال مدينة سيدني حيث توفيت امرأة أخرى تبلغ من العمر 95 عامًا بعد اصابتها بالفيروس الاسبوع الماضي.

يشار ان الوفاة الثالثة كانت لرجل في بيرث في ولاية غرب استراليا (78 عام) توفي بالفيروس قبل حوالي اسبوعين.

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06:53ت م

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