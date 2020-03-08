︎ : . اتخذت أمانة منطقة الرياض عددًا من الإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات. Advertisements وقالت الأمانة في بيان لها أمس السبت: إنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات. كما وجهت الأمانة المجمعات التجارية (المولات) بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات. وأضافت أمانة منطقة الرياض أنها أكدت على مقدمي الغذاء في المطاعم ارتداء الكمامات، وكذلك الأمر على العاملين في محلات الحلاقة، حيث تم توجيههم بارتداء الكمامات والقفازات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تتخذ إجراءات وقائية في المولات والأسواق والمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.