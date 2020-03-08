شاهد.. وافد هندي يعذب قطة داخل غرفة إقامته بالمدينة المنورة

︎ :

.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم أجنبي أثناء تعذيبه قطة داخل غرفة إقامته بالمدينة المنورة.

Advertisements

ويظهر الوافد في الفيديو أثناء ضربه قطة بيضاء على وجهها مرات متتالية؛ وذلك داخل الغرفة التي يقيم بها، دون شفقة أو رحمة بحيوان لا يستطيع التعبير عن آلامه.

وفي خلفية مقطع الفيديو، يُسمع صوت المصور وهو يضحك، في الوقت الذي يقوم فيه الوافد بضرب القطة غير مبالٍ بما قد يترتب على ذلك.

وقال مستخدمو وسائل التواصل إن الوافد يحمل الجنسية الهندية، ويقيم حاليًّا في المدينة المنورة.

