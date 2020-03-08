تفاصيل جديدة لأول مرة عن السائق منصور اليمني الذي تزوج عرفياً من خاطفة الدمام بمهر 5 آلاف ريال

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نشر الصحفي أبو طلال الحمراني، صورة للسائق الخاص بالمتهمة «مريم» في قضية مخطوفي الدمام ويدعى منصور اليمني.

وعلق الحمراني خلال تغريدة على حسابه بتويتر: “تبين أنه فعلا متزوج ولديه بنتين وأربع أولاد ومغترب عنهم أكثر من 20 سنة في المملكة، عمره 49 ” .

أضاف: ” والده إمام مسجد ومن عائلة محافظة وزوجته كانت تشك أن له علاقة مع سيدة في المملكة لكن ماقدرت تعرف”.

هذا وكانت الإعلامية سحر أبوشاهين قد كشف معلومات جديدة بشأن منصور اليمني وأكدت أنه متزوج من المتهمة عرفياً ودفع لها مهر ٥٠٠٠ ريال وهي أكبر منه بـ ١٨ عاما تقريباً ، وشددت على أنه لا علاقة له بالقضية بحسب زعمها .