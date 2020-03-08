كيف يمكنك الحصول على تمويل عربات البيع المتنقلة؟

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يقدم بنك التنمية الاجتماعية,عدة منتجات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن,ومنها منتج تمويل عربات البيع المتنقلة في المناطق التي يصدر بها ترخيص. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية,أن مسار هذه الخدمة تم تصميمه بالشراكة مع معهد ريادة الأعمال الوطني,تماشيًا مع قرار السماح بالترخيص للعربات المتنقلة لكي يتمكن المواطنون من ممارسة العمل الحر من خلالها.

قيمة تمويل العربات المتنقلة والهدف منه

يقدم البنك من خلال هذا المنتج التمويلي دعمًا للمواطنين والمواطنات لافتتاح مشاريع متناهية في الصغر في مجال العربات المتنقلة بحدود تمويل تصل إلى 250 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن هذا المسار تم تدشينه بهدف تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين,وفي تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني,كما يهدف إلى تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًّا,فضلًا عن الاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.

متى وكيف يتم تقديم طلبات التمويل؟

يقدم المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل طلبًا إلى البنك,ويتم استقبال الطلبات بشكل دائم عبر شركاء بنك التنمية الاجتماعية: معهد ريادة الأعمال الوطني,ومركز الجبيل للتنمية الصناعي,ومركز نماء المنورة,وغرفة جازان,وغرفة حائل,وغرفة مكة,وغرفة ينبع.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن مواعيد طلبات التمويل يتم استقبالها ومعالجتها بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية الموضحة على موقعها.

متطلبات وشروط التقديم على طلب تمويل

ويتطلب التقديم على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة,جاهزية بعض الأوراق التي تتمثل في الهوية الوطنية,والعنوان الوطني,ورقم حساب الـ«آيبان»,ورقم الجوال المسجل في «أبشر».

كما بيَّن بنك التنمية الاجتماعية الشروط العامة اللازم توافرها في طالب التمويل استنادًا إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة الموضحة كما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

– ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

– أن يتفرغ لتشغيل مشروعه,أو أن يعين مديرًا للمشروع سعوديًّا ذا خبرة وكفاءة.

– أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

– تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج,واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك (الأنشطة المهنية: مؤهل متخصص أو خبرة سنة في المجال يقبل بها البنك – الأنشطة الخدمية والتجارية: اجتياز المقابلة الشخصية).

– أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك.

– أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

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– أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات).

– ألا يتجاوز مبلغ التمويل (250 ألف) ريال.

– تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك.

– دفع رسوم الخدمة: يمكنك الاطلاع عليها (من هنا)

– اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة في كل مرحلة عند طلب تمويل عربات البيع المتنقلة

وأشار بنك التنمية الاجتماعية,في إجراءات تقديم الطلب الموضحة عبر موقعه الإلكتروني,أنه يجب عند التقديم الإلكتروني تعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات المطلوبة,والتأكد من صحتها؛ علمًا بأن للبنك الحق في إلغاء الطلب عند ثبوت عدم صحة أي معلومة في الطلب أو عدم اكتمالها.

وأوضح البنك أنه عند المقابلة الشخصية,يتطلب إحضار أصل البطاقة الشخصية,وأصول المؤهلات والشهادات المسجلة في طلب التقديم,وبعد اجتياز المقابلة الشخصية يتطلب شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تنظمها الجهة الراعية,وبعد اجتياز الدورة التدريبية يتم تقديم خطة عمل للمشروع يتم إعدادها بالتعاون مع الجهة الراعية,وعقب توقيع عقد التمويل يتطلب التصاريح اللازمة لإقامة المشروع.

الكفالات والضمانات اللازمة لطلب تمويل عربات البيع المتنقلة

وفي الإجراءات,أوضح بنك التنمية الاجتماعية,أنه استنادًا إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة,فإن الضمانات التي يقدم منها المستفيد ما يكفي,سواء من أحدها أو جميعها مقابل التمويل,مُوضَّحة كالتالي:

– الكفالة الشخصية (كفالة غرم وأداء): (تعهد ملزم يقدمه للبنك شخص آخر غير المقترض بسداد القرض إذا توقف المقترض عن السداد في موعد الاستحقاق وفقًا لشروط الضمان).

– يندرج تحت الكفالة الشخصية عدة أنواع:

– كفالة الموظف الحكومي على رأس العمل لغيره.

– كفالة المتقاعد لغيره.

– كفالة الموظف بالقطاع الخاص.

– كفالة مالك المؤسسة التجارية.

– الضمان المالي: (تعهد كتابي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع,تصدره مؤسسة مالية معتمدة بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للبنك دون قيد أو شرط,متى طُلب منه ذلك خلال المدة المحددة في نص الضمان,ويحدد فيه الغرض الذي صدر من أجله).

– الرهن العقاري: وهو أن يقوم المستفيد برهن أرض مملوكة (له أو لغيره),كضمان عن التمويل الممنوح أو جزء منه,كما هو مشروط في موافقة لجنة اعتماد التمويل.

– ويقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل,بالإضافة إلى كفالة حضورية. وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

