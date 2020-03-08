بالأسماء وصور الضحايا.. المرصد تنشر تفاصيل جديدة بشأن الحريق المروع الذي التهم 8 أطفال بالكويت

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كشف الكاتب الصحفي، حمد السريع، عن تطورات جديدة في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع في الكويت وتوفي على إثره 8 أطفال ونجا 5 آخرين.

وقال السريع خلال تغريدةٍ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أدلت الخادمه الإثيوبيه التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل الذي احترق بمنطقه صباح الأحمد باعترافات أن الخادمه الأخرى المتواري من الجنسيه الغانية هي من قامت بحرق كنبة الصالة مما تسبب بوفاة الأطفال”.

خلاف مع الأب والأم

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وأضاف الصحفي أنهما كانا على خلافٍ مع ألاب والأم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المباحث (الجهات الأمنية) لا تزال تبحث عن الخادمة الثانية لضبطها.

وتداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الضحايا وصورة لبعضهم، والأسماء هي “تركي سلطان العتيبي 14 سنه، منيره سلطان العتيبي 12 سنه، نهار سلطان العتيبي 10 سنه، عبدالرحمن سلطان العتيبي 9 سنه، جوري سلطان العتيبي 7 سنه، هاجر سلطان االعتيبي 3 سنه، بندري سلطان العتيبي 2 سنه، مسلط سلطان العتيبي 8 شهور”.

وكان 8 قد توفوا أمس السبت؛ جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين؛ -وفق ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية-، التي أشارت إلى أن الحريق كان مفتعلاً.



