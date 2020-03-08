حقيقة العثور على “طلاسم سحرية” مربوطة في الكعبة أثناء تعقيم صحن المطاف!

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أعاد مغردون نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه العثور على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة المشرفة، وزعموا أن تلك الطلاسم عثر عليها أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين.
وقبل 3 سنوات نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحة الفيديو، والذي يعود تاريخه لعام 2017.
كان الفيديو قد تضمن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.
وفي توضيحها للأمر، قالت رئاسة الحرمين، إن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.
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