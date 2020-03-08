الأمير سطام بن خالد: الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم

︎ :

.

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على أن الشائعات مجرد سموم هدفها إصابة الوطن وبث الفتنة في المجتمع السعودي.

وقال الأمير سطام عبر حسابه على ” تويتر ” كل فترة تخرج علينا إشاعات تبث سمومها داخل الوطن الهدف من ورائها هو بث الفتنة وضرب اللحمة الوطنية بين المواطن وولاة أمره.

وأضاف : في النهاية هؤلاء الحاقدين والعابثين لا يدركوا ولا يعرفوا أن الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد حفظهم الله.

