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حذر الطبيب ريتشارد هاتشت والذي يقود الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مقابلة مع قناة “4 نيوز” من خطورة الفيروس الذي وصفه بأنه أخطر مسبب للمرض يتعامل معه خلال 20 عاماً.
واعترف هاتشت أن انتشار الفيروس في الصين جعل الأمر يبدو كالحرب، بل إنه يرى أنه لن يكون غريباً إذا ما قورن الفيروس بكارثة الحرب العالمية الثانية، ومنظمة الصحة العالمية تستخدم هذا المصطلح بالفعل في الحديث عن التعامل مع المرضى، عندما شاهدوا قدرته وتأثيره على البشر.
وعن مدى تفاؤله بخصوص تصنيع لقاح يمكنه مقاومة المرض قال إن الأطباء لا يرون بأي حال من الأحوال إمكانية لذلك قبل 12-18 شهراً كحد أدنى، ثم إذا توفر سيكون من ناحية أخلاقية أن يعطى للمرضى الأكثر تضرراً، على أن تكون لهم الأولوية في ذلك.
وأضاف أن المرض سيبقى معدياً لفترة، وهذا هو الاحتمال المتوقع وأنه عمل في الأمراض الوبائية والمعدية لمدة 20 سنة ويرى أن هذا المرض هو الأكثر رعباً، أكثر من إيبولا ومن كورونا سارس ومن كورونا مارس؛ لأنه الأسرع في الانتشار والأكثر في عدد الضحايا حتى من الإنفلونزا.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب أمريكي مختص بالوبائيات: كورونا المستجد الأكثر خطورة.. وصناعة لقاح لن يكون قبل 12- 18 شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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