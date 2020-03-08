السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209



لندن 12رجب 1441 هـ الموافق 07مارس 2020 م واس

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني اليوم السبت إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

وتشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في أيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس. ويوجد في انجلترا 184 حالة وفي ويلز حالتان وفي اسكتلندا 16 حالة.

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