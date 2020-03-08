السعودية اليوم / السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا



دكار 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة السنغالية، مساء أمس، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس، حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

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