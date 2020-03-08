

نواكشوط 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أوفدت موريتانيا اليوم، وحدة جديدة من الشرطة الى مدينة بانكي في جمهورية إفريقيا الوسط للعمل ضمن قوات حفظ السلام الأممية.

وتتوزع الوحدة بين فرق عملياتية وطبية وفنية ولوجستية، وتتكون من 140 عنصرًا وخضعت الوحدة خلال الأشهر الماضية لتدريبات مكثفة في حفظ النظام، وحماية الأشخاص، وتأمين الشخصيات العليا، والمباني، والمقرات الحكومية، والاستجابة لطلبات الإغاثة.

// انتهى //

02:05ت م

0143





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك بوحدة جديدة من الشرطة ضمن قوات حفظ السلام الأممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.