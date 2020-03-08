، "الصحة الكويتية" تدعو القادمين من 7 دول إلى الالتزام بالحجر المنزلي أسبوعَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدَّدت وزارة الصحة الكويتية على جميع الواصلين إلى الكويت من سبع دول باتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية، والالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي، وذلك لمدة أسبوعَيْن من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم: "إن تلك الدول هي: الهند وبنغلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وسنغافورة واليابان والعراق.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الكويتية الكويت