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أقرت الحكومة اليمنية حظر السفر لرعاياها إلى إيران تحت أي ظرف تنفيذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في أكتوبر من عام 2015م، كما شددت على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير.
يأتي ذلك ضمن تدابير أعلنتها الحكومة اليمنية اليوم، وتضمنت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر للأجانب القادمين من الدول الموبوءة. واستثنت التدابير مَن يقدِّم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة اليمنية أقرت عددًا من الإجراءات الاحترازية حرصًا منها على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظرًا لتفشي الفيروس في الكثير من البلدان بشكل كبير، وعلى وجه التحديد في إيران التي لا تحترم مسؤوليتها، ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب.فيروس كورونا الجديد إيران اليمن
الحكومة اليمنية تحظر سفر رعاياها إلى إيران والدول الموبوءة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-07
أقرت الحكومة اليمنية حظر السفر لرعاياها إلى إيران تحت أي ظرف تنفيذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في أكتوبر من عام 2015م، كما شددت على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير.
يأتي ذلك ضمن تدابير أعلنتها الحكومة اليمنية اليوم، وتضمنت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر للأجانب القادمين من الدول الموبوءة. واستثنت التدابير مَن يقدِّم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة اليمنية أقرت عددًا من الإجراءات الاحترازية حرصًا منها على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظرًا لتفشي الفيروس في الكثير من البلدان بشكل كبير، وعلى وجه التحديد في إيران التي لا تحترم مسؤوليتها، ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:20 PM
قرَّرت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة بشكل مؤقت لدخول الأجانب لأراضيها
أقرت الحكومة اليمنية حظر السفر لرعاياها إلى إيران تحت أي ظرف تنفيذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في أكتوبر من عام 2015م، كما شددت على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير.
يأتي ذلك ضمن تدابير أعلنتها الحكومة اليمنية اليوم، وتضمنت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر للأجانب القادمين من الدول الموبوءة. واستثنت التدابير مَن يقدِّم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة اليمنية أقرت عددًا من الإجراءات الاحترازية حرصًا منها على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظرًا لتفشي الفيروس في الكثير من البلدان بشكل كبير، وعلى وجه التحديد في إيران التي لا تحترم مسؤوليتها، ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب.
، الحكومة اليمنية تحظر سفر رعاياها إلى إيران والدول الموبوءة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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