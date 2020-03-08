- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.
وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.فيروس كورونا الجديد فرنسا البرلمان الفرنسي
تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-07
أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.
وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:13 PM
أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.
وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.
، تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.