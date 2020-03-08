، 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الوفيات الإجمالية 233 وعدد الإصابات وصل إلى 5883

سجلت إيطاليا 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية, ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي: "إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 233 بعد وفاة 36 شخصًا وإن 589 شخصًا ممن أصيبوا بالمرض في بادئ الأمر تعافوا تمامًا في حين أن 567 شخصًا يخضعون للعلاج في وحدة الرعاية المكثفة .

يُذكر أن إيطاليا هي البلد الأكثر تضررًا في أوروبا والثالث الأكثر تضررًا على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في مناطقه الشمالية.فيروس كورونا الجديد إيطاليا