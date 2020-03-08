، مصر تسجِّل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

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سجَّلت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.
وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي أن هناك 33 حالة، ثبتت إيجابية تحليلاتهم لفيروس كورونا على باخرة الأقصر، فيما ثبتت سلبية 11 حالة، وسيتم نقلهم للحجر الصحي.
وبيَّنت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وأن المواطن المصري الذي أصيب بـ"كورونا" تم نقله للحجر الصحي، ومعاينة جميع المخالطين به، وعددهم 42 حالة.فيروس كورونا الجديد مصر
مصر تسجِّل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-07
سجَّلت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.
وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي أن هناك 33 حالة، ثبتت إيجابية تحليلاتهم لفيروس كورونا على باخرة الأقصر، فيما ثبتت سلبية 11 حالة، وسيتم نقلهم للحجر الصحي.
وبيَّنت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وأن المواطن المصري الذي أصيب بـ"كورونا" تم نقله للحجر الصحي، ومعاينة جميع المخالطين به، وعددهم 42 حالة.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
09:52 PM
جميعهم من العاملين على الباخرة النيلية
سجَّلت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.
وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي أن هناك 33 حالة، ثبتت إيجابية تحليلاتهم لفيروس كورونا على باخرة الأقصر، فيما ثبتت سلبية 11 حالة، وسيتم نقلهم للحجر الصحي.
وبيَّنت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وأن المواطن المصري الذي أصيب بـ"كورونا" تم نقله للحجر الصحي، ومعاينة جميع المخالطين به، وعددهم 42 حالة.
، مصر تسجِّل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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