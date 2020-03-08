شكرا لقرائتكم خبر عن 220 كيلو أسماك فاسدة في «مركزي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

شن مركز أبحاث الثروة السمكية التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة وبلدية وسط الدمام، حملة تفتيشية على سوق الأسماك المركزي بالدمام وتم ضبط كمية من الأسماك والروبيان بلغت 220 كيلو جراما وتم التحفظ على الكمية لحين إتلافها، ومعاقبة عدد من المحلات المخالفة لاشتراطات ومعايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما تم تسجيل عقوبات للمحلات التي تم ضبطها؛ لمخالفتها اشتراطات ومعايير الجودة والسلامة الغذائية.