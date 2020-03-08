شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديتان قادمتان من إيران والعراق ترفعان عدد مصابي كورونا إلى 7 والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي؛ لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937»؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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