شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور رئيسة لطرق الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني إن البلدية أنشأت هذه المحاور ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، وشمل المحور الأول شارع الملك سلمان، حيث تمت مؤخرا السفلتة بطول 4000 متر وعرض 15 مترا، والمحور الثاني شارع الأمير سلطان «من دوار الإمام البخاري إلى ميدان الملك عبدالله» بطول 7000 متر وعرض 15 مترا، والمحور الثالث شارع الجامعة «من دوار المعالجة الثلاثية إلى طريق الكويت - الدمام الدولي» بطول 3500 متر وعرض 30 مترا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي سعيا لإظهار جمالية شكل الشوارع داخل المحافظة، كما أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.
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