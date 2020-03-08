شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات مجتمعية: استثناء المفصحين من «نظام وثائق السفر» لفتة أبوية والان نبدء بالتفاصيل

تقدم عدد من الشخصيات الاجتماعية بمحافظة القطيف بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله-؛ على استثناء المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران خلال المهلة الممنوحة لذلك، من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

وقالوا في بيان: إن هذه اللفتة الإنسانية والأبوية إنما تأتي من قيادة حكيمة تعنى بشعبها، وهي ليست مستغربة على قيادة مملكتنا العزيزة، ولطالما عودتنا على فعل الصواب في مثل هذه المواقف.

وناشد البيان أي مواطن كان في إيران أو في أي دولة سجلت حالات إصابة فيها بكورونا أن يفصح عن جهة سفره؛ تفاديا للخطر الذي يحدق به وبأسرته وبالمجتمع، معتبرا عدم الإفصاح عن السفر لدولة ممنوعة مخالفة وجريمة تهدد أمن مجتمع كاملا، وأهاب البيان بالجميع التعاون مع وزارة الصحة عبر الاتصال بالقنوات المتاحة.

وأشاد الشيخ حسن الصفار بالقرار الصادر من الجهات المختصة في المملكة، والذي يدعو المواطنين الذين عادوا من زيارة إيران مؤخرا إلى الإفصاح عن جهة قدومهم ومراجعة الجهات الصحية لأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا وحماية أسرهم ومجتمعهم، وأنهم سيستثنون من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك ضمن المدة المحددة.

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ووصف القرار بأنه وطني إنساني بامتياز، ينبثق من نهج حكيم ومسؤول، يقوم على احتضان كل أبناء الوطن، ولا يخذل حتى المخطئ منهم بل يساعده على تجاوز الخطأ والاستفادة من دروسه. وحث كل العائدين من دول ينتشر فيها الوباء إلى المبادرة فورا لمراجعة الجهات الصحية، وإلا فهم يتحملون أعظم إثم وجرم لتهديد سلامتهم وسلامة المجتمع، داعيا الله بالسلامة لجميع المواطنين وبني البشر، وأن يحفظ الله وطننا عزيزا شامخا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

من جانبه، ثمن قاضي الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ د. عبدالعظيم المشيخص، اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة، باستثناء كل مبادر بالإفصاح عن مكان تواجده خلال الفترة الماضية خارج المملكة، من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، معتبرا ذلك سماحا من قيادة تضع المواطن على رأس أولوياتها.

وفي تكامل مع الجهد الرسمي، دعا الشيخ المشيخص إلى منع الأنشطة والفعاليات للتقليل من نقل عدوى فيروس كورونا، مشددا على توفير المستلزمات الطبية في أماكن إقامة المناسبات في هذه الظروف، مطالبا بالتعاون مع الجهات المعنية من مستشفيات ومراكز صحية ومنافذ حدودية لما فيه مصلحة الجميع.