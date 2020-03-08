شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات للتخلص من 20 منزلا مهجورا بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة النعيرية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإزالة 20 منزلا مهجورا وآيلا للسقوط في عدد من الأحياء بالمحافظة، وطلبت البلدية من أصحاب هذه المنازل مراجعة البلدية وإحضار جميع المستندات المطلوبة، وتصحيح أوضاع تلك المباني الآيلة للسقوط فورا وبصورة عاجلة، ونوهت البلدية بأنه في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المباني، فإن البلدية ستقوم بإزالتها ويتحمل مالك المبنى تكاليف الإزالة، منوهة إلى تطبيق نظام الجزاءات والغرامات المالية بحقه لعدم مراجعة البلدية خلال الفترة الماضية.

وتعمل البلدية حاليا على إدراج 10 منازل جديدة إلى هذه القائمة، وتطبيق النظام والجزاءات في حق أصحابها، في حالة لم يتم العمل على تصحيح أوضاعها من جهتهم.

وتأتي عملية إزالة هذه المنازل؛ لما تشكله من مخاطر على الأرواح، وما تسببه من قلق لراحة سكان الأحياء، حيث أصبحت هذه المنازل مأوى للكلاب الضالة ومجمعا لرمي المخلفات والأنقاض، فضلا عن سهولة دخول الأطفال إليها لعدم إغلاق أبوابها؛ ما يتسبب في حدوث الكثير من الأضرار المجتمعية وتهديد سلامة الأطفال، بالإضافة إلى أن بعض المنازل أصبحت آيلة للسقوط، ما يرفع نسبة خطرها خاصة على المجاورين لها.

يذكر أن لجنة إزالة المنازل المهجورة تتكون من عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى البلدية، حيث يتم إقرار الإزالة بعد جولات وزيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء اللجنة على كافة الأحياء بالمحافظة، وذلك لضمان سلامة الأهالي من مخاطر هذه المنازل، وإزالة التشوه البصري الذي يحدثه بقاؤها على حالها لعشرات السنين بعد أن رحل عنها وهجرها أصحابها.