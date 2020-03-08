شكرا لقرائتكم خبر عن 128 مواطنا حتى الآن يفصحون عن زيارتهم إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح أمس السبت بلغ 128 مواطنا، 26 منهم قدموا من إيران وحاليا داخل المملكة، بينما يتواجد حاليا 95 مواطنا في إيران، إضافة إلى 7 مواطنين كانوا في إيران ويتواجدون حاليا في دول أخرى.

وقدمت «الصحة» شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن تواجدهم والتواصل مع رقم (مركز صحة 937) حتى نهاية الوقت المحدد للإفصاح، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وطالبت الوزارة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وكان مصدر مسؤول حث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من وقت إصدار البيان.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مشددة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات.