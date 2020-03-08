شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شاب وفتاة في «اصنع مهارة 14» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد الخميس خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمركز سايتك، أن البرنامج الذي خطط له منذ ستة أشهر على يد فريق عمل متخصص، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة يمتد لمدة 15 يوما، تنفذ خلالها حزمة من البرامج والفعاليات تجاوزت 15 برنامجا تدريبيا للشباب والفتيات من ضمنهم الأيتام والأشخاص ذوو الإعاقة، وتستهدف جميعها تدريب 1000 شاب وفتاة بمعدل 50 ألف ساعة تدريبية لكل الفعاليات، التي ستقيمها اللجنة خلال معهد «اصنع مهارة» للتدريب، منها 15 دورة تدريبية في برنامج «اصنع مهارة» بمعدل 1500 ساعة تدريبية.
ونوه الخميس بما حققه برنامج «اصنع مهارة» منذ انطلاقته من تميز، مستشهدا بالدورات، التي أقيمت منذ «13» سنة.
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