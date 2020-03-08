شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"اليوم": خروج مواطنين من العزل واستدعاء آخرين للحجر والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المصادر استقرار صحة الحالة الأولى وكذلك الحال بالنسبة للمصاب الثاني، لافتة إلى أن الحالة الأولى المتواجدة بمستشفى القطيف المركزي، لم تسجل أية ملاحظات غير عادية خلال الفترة القليلة الماضية، متوقعة خروجه في غضون الأسبوع القادم، حيث مضى على تواجده في حجرة العزل نحو 7 أيام تقريبا، موضحة أن مستشفى القطيف المركزي خصص 3 غرف للعزل جاهزة لاستقبال جميع الحالات المصابة أو المشتبه فيها، فيما توجد حالة واحدة حاليا في العزل الصحي.
وقالت المصادر، إن وزارة الصحة عمدت لافتتاح غرف عزل في جميع المراكز الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية، وإن تلك المراكز بدأت منذ الأحد الماضي في وضع استبيان لجميع المرضى، بهدف التأكد من خلوهم من فيروس كورونا، يتضمن الفحص (الحرارة - ضيق التنفس - السعال - الزكام - السفر للدول الموبوءة)، مبينة أن السفر للدول الموبوءة واكتشاف إحدى تلك الحالات المرضية تفرض إدخال المريض لغرف العزل الصحي، وأن المراكز الصحية تقوم بالتواصل مع الجهات المختصة لنقل المرضى عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المتخصصة.
وذكرت المصادر أن عملية أخذ العينات للحالات المشتبهة بفيروس كورونا تتم بواسطة الدم، ثم ترسل جميع العينات إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض بالرياض، مرجعة ذلك لوجود الأجهزة القادرة على اكتشاف مثل هذه الأمراض والتعرف على نوعية الفيروسات لمختلف الأمراض التي تظهر في عينات الدم.
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