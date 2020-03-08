شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بطاقات «أولوية» لمرضى الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
حيث سلم مدير المستشفى د. هشام الدوسري، بحضور مدير إدارة تجربة المريض بصحة الأحساء الصيدلي عبدالله الخرس، ومديرة القسم النسوي بإدارة تجربة المريض الأخصائية الاجتماعية وفاء العرفج، عددا من المستفيدين بطاقة «أولوية».
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الفئات المستهدفة من البطاقة وهم «كبار السن فوق 65 سنة، الفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي، الفئات ذات الاحتياج المرحلي، الأشخاص ذوو الإعاقة، الحالات التي تقرها اللجنة الطبية».
يذكر أن أهم فوائد البطاقة، تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض الأقسام، أولوية الحصول على الخدمة وتقليل مدة الانتظار في بعض الخدمات، المساعدة على التنقل داخل المنشأة، المساعدة على التواصل، والتنسيق لصرف الأجهزة والأدوية.
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