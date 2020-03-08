شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جوائز للتجمع الصحي بالشرقية في «إحسان» والان نبدء بالتفاصيل

كرّم وزير الصحة د. توفيق الربيعة، التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية خلال الحفل الذي أقامته وزارة الصحة لتكريم تجمعات المملكة والمنشآت التابعة لها في برنامج «إحسان»، الذي يسعى لتكريم المنشآت والتجمعات الصحية المشاركة في برنامج الوزارة «أداء» لقياس تجربة المريض بعد حصول التجمع على 5 جوائز.

ويقوم برنامج «إحسان» على التقييم من خلال 7 مسارات مختلفة تضم: القادة الأكثر تأثيرا، أفضل لجنة لتجربة المريض والأسرة، التمييز في مكاتب أولوية، أفضل إدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات، أفضل قصة ملهمة لمريض، أفضل مشروع تحسيني، وأعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض.

وحصد التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية النصيب الأكبر من الجوائز، حيث حصد جائزة أعلى مستوى في رضا المرضى على مستوى جميع مناطق وتجمعات المملكة، كما حصد مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع 4 جوائز في 4 مسارات مختلفة، والتي شملت جائزة أفضل إدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات، وجائزة أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض على مستوى جميع مستشفيات المملكة، إضافة لجائزة أعلى تقييم على مستوى مراكز الرعاية المنزلية، وجائزة أعلى تقييم على مستوى مراكز الأسنان.

وقال وزير الصحة د. «الربيعة» بهذه المناسبة: «كلي فخر بما تنجزونه»، فيما قال الرئيس العام التنفيذي للتجمع د. عبدالعزيز الغامدي: «أفتخر بهذا النجاح الكبير الذي يعمل عليه أبطالنا في التجمع الصحي الأول بالمنطقة ليلا ونهارا لأجل المريض أولا، ولأجل تطوير الرعاية الصحية في مملكتنا الغالية وتحقيق تطلعات قيادتها في رؤيتها الرشيدة 2030، فشكرا لهم دائما».