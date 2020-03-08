شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منسوبي السجون على لغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن النادي بدأ في وقت مبكر بالتعاون مع قسم التدريب بالمديرية العامة للسجون التحضير والاستعداد لتنفيذ الدورة التدريبية، التي تعد الأولى من نوعها، وقدمها المدرب المعتمد بتعليم المنطقة الشرقية حسين آل ربح على مدى يومين.
وقدم مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية عبدالله النفجان الشكر والتقدير لنادي الصم؛ على كافة التسهيلات المقدمة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة البرامج التدريبية التي تتضمن التعريف بلغة الإشارة؛ بهدف تقديم الخدمة بشكل إيجابي لفئة الصم ورفع مستوى النمو التدريبي، حيث تعمل إدارة السجون على تطوير برامجها التدريبية، ومن ذلك ما يتعلق بشمولية البرنامج التدريبي في لغة الإشارة لجميع منسوبي السجون بالمنطقة الشرقية.
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