شكرا لقرائتكم خبر عن توعية صحية في 50 جامعا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

شكل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية فرقا من أطباء ومختصين لتقديم النصائح والتوعية في المساجد، انتشرت منذ يوم الجمعة الماضي في نحو (50) جامعا، بهدف نشر التوعية لدى المواطنين بخصوص مرض كورونا المستجد.

وأوضح التجمع أن الفرق توزعت في العديد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة (الدمام، الخبر، القطيف، النعيرية، القرية العليا، البطحاء، سلوى، رأس تنورة، الجبيل، الخفجي، بقيق)، مضيفا إن انتشار الفرق الطبية يعتبر أحد البرامج العديدة التي عمد التجمع الصحي الأول لوضعها لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع تجاه مرض كورونا.

بدورها دعت وزارة الصحة جميع المواطنين المتواجدين في إيران للتواصل معها؛ وذلك في خطوة لاحتواء انتشار المرض بعدما تأكد أن جميع الحالات المكتشفة كان حاملوها في إيران خلال انتشار الوباء فيها.