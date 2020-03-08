شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الجبيل يوصي بتحديث آليات مكافحة الحرائق والان نبدء بالتفاصيل
وركز المؤتمر على تكثيف المشاركات في تبادل الخبرات المحلية بين الشركات والصناعات ذات العلاقة، منوها بضرورة عمل منصات مشتركة بين الشركات لمشاركة الدروس المستفادة من الحوادث، وعلى ضرورة تحديث الأنظمة والآليات المستخدمة لمكافحة الحرائق والاستجابة لمواكبة التطور في تلك الأنظمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية اعتماد تنظيم هذا المؤتمر سنويا لتبادل الخبرات والتجارب العالمية والاستفادة منها.
كما أوصى بمشاركة الشباب السعودي في المحاضرات والورش لتبادل المعرفة وزيادة الخبرات لديهم، والعمل على إجراء تجارب واستعراض حي خلال أيام المؤتمر للجهات المشاركة ومشاركتها مع الحضور ودعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في المؤتمر.
واشتملت أيضا توصيات المؤتمر على دعوة رؤساء الشركات ذوي الاختصاص لترؤس ورش العمل لتكون ورش عمل تخصصية للقيادات وعمل تجارب وفرضيات عملية مصاحبة للمؤتمر.
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