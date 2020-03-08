شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على جسر الملك فهد قبل قصر الدخول على المنافذ الجوية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مصدر أن الجسر شهد خلال ثلاث ساعات مرور أكثر من 6000 مسافر، وتم إنهاء إجراءاتهم في أوقات قياسية بجهود واضحة من الإدارات الحكومية العاملة بالجانبين لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين.
وأشار إلى أنه تم عزل أكثر من 70 مسافرا من غير المرضى، ولكنهم عائدون من دول موبوءة، وهذه إجراءات احترازية حماية لهم ولأسرهم ولمن حولهم، لافتا إلى إعادة أكثر من 60 مسافرا أجنبيا لأسباب مختلفة.
وبين أن هذه الأعداد الكبيرة التي عبرت الجسر قابلتها جهود واضحة من الموظفين، الذين عملوا على فتح كل المسارات وإنهاء إجراءات المسافرين سريعا.
وأكد أن منطقة تخليص الإجراءات شهدت انسيابية، مبينا أن استنفار كل الجهات العاملة بالجسر ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتخفيف الازدحام.
كما أن هناك 45 كادرا صحيا من أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمهم بسيارتي إسعاف ومسعفين.
وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، وهي الإجراءات التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.
وقد قصرت المملكة الدخول إليها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق الإجراءات فورا.
كانت هذه تفاصيل خبر زحام على جسر الملك فهد قبل قصر الدخول على المنافذ الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.