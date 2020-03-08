شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على جسر الملك فهد قبل قصر الدخول على المنافذ الجوية والان نبدء بالتفاصيل

شهد جسر الملك فهد أمس ازدحاما في الحركة المرورية وذلك بعد قرار قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين، على المنافذ الجوية في المطارات. وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية ، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد «covid 19» ومحاصرته والقضاء عليه.

وأكد مصدر أن الجسر شهد خلال ثلاث ساعات مرور أكثر من 6000 مسافر، وتم إنهاء إجراءاتهم في أوقات قياسية بجهود واضحة من الإدارات الحكومية العاملة بالجانبين لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وأشار إلى أنه تم عزل أكثر من 70 مسافرا من غير المرضى، ولكنهم عائدون من دول موبوءة، وهذه إجراءات احترازية حماية لهم ولأسرهم ولمن حولهم، لافتا إلى إعادة أكثر من 60 مسافرا أجنبيا لأسباب مختلفة.

وبين أن هذه الأعداد الكبيرة التي عبرت الجسر قابلتها جهود واضحة من الموظفين، الذين عملوا على فتح كل المسارات وإنهاء إجراءات المسافرين سريعا.

وأكد أن منطقة تخليص الإجراءات شهدت انسيابية، مبينا أن استنفار كل الجهات العاملة بالجسر ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتخفيف الازدحام.

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كما أن هناك 45 كادرا صحيا من أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمهم بسيارتي إسعاف ومسعفين.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، وهي الإجراءات التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وقد قصرت المملكة الدخول إليها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق الإجراءات فورا.