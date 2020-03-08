شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 14 ألف مستفيد بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وقدمت العيادات خدماتها لـ14371 مستفيدا، وراجع قسم الرعايا التكاملية 3,280 مستفيدا، وعيادة التحصين 17 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 261 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 1,021 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 241 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 107 حالات، وقسم الرعايا الصحية 1,200 مريض. كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,714 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,466 مريضا، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب 10 حالات، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدا.

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