شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 محلا وضبط 56 وافدا مخالفا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

نجحت الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في ضبط 8 مخالفات لنظام العمل، وإغلاق 15 محلاً مخالفاً.

وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي أن حملة نشاط النقليات التي كانت بتوجيه من إمارة منطقة الرياض، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات والقبض على 56 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وأكد مدير عام مكتب الموارد والتنمية بالمنطقة عبدالكريم عسيري أن الحملات المشتركة تُعد امتدادا للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.