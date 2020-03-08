شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 350 سلة غذاء في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية، في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2،100 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.

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