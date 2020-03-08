شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مهارة للنساء بمدرسة تعليم القيادة بالشميسي والان نبدء بالتفاصيل

قدم فريق من مدربات مدرسة القيادة بالشميسي في مكة المكرمة عرضا تفصيليا عن مدرسة تعليم القيادة للسيدات بمكة المكرمة، والبرنامج المدعوم من بنك تنمية الموارد البشرية «هدف» والإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة؛ لإعداد مدربات قيادة سعوديات كبرنامج تدريبي منته بالتوظيف، وذلك خلال لقاء تعريفي بإستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وتناول العرض الجانب التطويري والتحسينات التي شهدها مبنى المدرسة، حيث كان مخصصا للرجال فقط من قبل، وبدأ تحويله ليستوعب الجانب النسائي؛ استجابة للمرسوم الملكي السامي الذي سمح للمرأة بالقيادة. وأشارت المدربات إلى أن المبنى جرى تطويره ليحتوي قسما خاصا للنساء بمدخل ومصاعد مستقلة، يوفر راحة وخصوصية أكثر للمتدربات والمدربات والموظفات. وطورت مدرسة الشميسي ميدان التدريب ليشمل التدريب 32 مهارة بدلا من 18. ولفتن إلى أن المدربات أشرف على تدريبهن فريق نمساوي متخصص حاصل على الاعتماد الأوروبي في التدريب على القيادة، وهذا ما أكدته كبيرة المدربات بالمدرسة كوثر بخاري، مضيفة: «تلقينا التدريبين النظري والعملي على أعلى درجات من قبل الفريق النمساوي المعتمد من الهيئة الأوروبية في برنامج تدريبي مكثف جدا، اجتزنا بعد الدراسة عددا من الامتحانات التي تؤهلنا للحصول على رخص تدريب القيادة بشكل معتمد ومنظم؛ لنسهم في دفع عجلة تمكين المرأة في هذا الوطن الغالي». وأشارت بخاري إلى أن جميع مرافق المدرسة مجهزة بكاميرات مراقبة داخل المبنى وخارجه، بما في ذلك ميدان التدريب والسيارات؛ وذلك لحفظ حقوق المدرب والمتدرب، ولأن المشروع بالكلية يعنى بالمرأة ودعمها وتأهيلها تم إلحاق حضانة بالمدرسة؛ لتسهيل عملية التدريب، ومساعدة الأم في العناية بأطفالها أثناء تلقيها التدريب.