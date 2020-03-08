شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيواء للنازحين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 30 سلة غذائية و30 خيمة و150 بطانية و60 بساطا، استفاد منها 180 نازحا من الجوف إلى مأرب. وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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