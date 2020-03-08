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21 ألف مستفيد من الحقائب الشتوية في لبنان

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال فصل الشتاء بمختلف المناطق اللبنانية. وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتأمين البطانيات والسترات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات، استفاد منها 21509 أفراد من مختلف الجنسيات. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج من كافة دول العالم دون تمييز.

كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 11 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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