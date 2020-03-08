، صحيفة "برتغالية": يوم حزين لـ"فيتوريا" وفريقه في الدوري "السعودي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت صحف برتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر مع الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وابتعاد فريق فيتوريا كثيرًا عن الهلال صاحب الصدارة.

وكتبت صحيفة "tvi24" في تعليقها على المباراة أن أمس السبت كان حزينًا للمدرب روي فيتوريا وفريقه النصر بعد تعرُّضه للهزيمة أمام الفيصلي.

وتحدثت الصحيفة عن أن النصر لا يزال محتفظًا بمركزه في جدول المسابقة، وهو المركز الثاني، بيد أنه ابتعد كثيرًا عن الهلال صاحب الصدارة؛ إذ بات الفارق بينهما 8 نقاط.

واعتبرت الصحيفة أن فرص المدرب في الاحتفاظ بلقب الدوري الذي يحمله من الموسم الماضي باتت ضعيفة بعد اتساع الفارق مع الهلال صاحب المركز الأول.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الفيصلي مدرب النصر الدوري السعودي للمحترفين