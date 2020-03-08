- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت إمارة منطقة الجوف عن تأجيل مهرجان الزيتون الذي سينعقد في مدينة سكاكا في 23 مارس لهذا العام، وتأجيل مهرجان التمور، الذي أعلن سابقًا أنه سيُقام في تاريخ 1 إبريل من هذا العام.
وتفصيلاً؛ بناءً على ما وجّه به أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بتأجيل المهرجانين، كإجراء احترازي حرصًا على سلامة الجميع، فقد تم تأجيل مهرجان زيتون الجوف الثالث عشر، ومهرجان تمور الجوف السابع وذلك لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد الجوف مهرجان الزيتون مهرجان التمور
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 01:15 AM
"الزيتون" الذي كان مقررًا انعقاده في مدينة سكاكا إضافة إلى "التمور"
أعلنت إمارة منطقة الجوف عن تأجيل مهرجان الزيتون الذي سينعقد في مدينة سكاكا في 23 مارس لهذا العام، وتأجيل مهرجان التمور، الذي أعلن سابقًا أنه سيُقام في تاريخ 1 إبريل من هذا العام.
وتفصيلاً؛ بناءً على ما وجّه به أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بتأجيل المهرجانين، كإجراء احترازي حرصًا على سلامة الجميع، فقد تم تأجيل مهرجان زيتون الجوف الثالث عشر، ومهرجان تمور الجوف السابع وذلك لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا.
، إمارة الجوف تؤجل مهرجانين في المنطقة لإجراءات وقائية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الجوف تؤجل مهرجانين في المنطقة لإجراءات وقائية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.