محمد بن مسعود - الدمام - 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 01:15 AM

ضمن خطواتها الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنع انتقاله

رئاسة الحرمين الشريفين توجِّه بإيقاف نظام البصمة بسبب "كورونا"

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإيقاف نظام البصمة مؤقتًا حتى إشعار آخر احترازيًّا.

Advertisements

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة الحرمين الشريفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

الكلمات المفتاحية