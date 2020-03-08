، المالكي: التحالف دمَّر "6" مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد في "الصليف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المليشيا الحوثية تتخذ من "الحديدة" مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفَّذت عند الساعة الـ(00:30) من فجر اليوم عملية استهداف نوعية في مديرية (الصليف) ضد أهداف عسكرية مشروعة، تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمَّرة شملت عدد (6) مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك الألغام البحرية؛ إذ يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. مبينًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تبعد مسافة (2.1) كلم عن المواقع المستهدفة.

وأضاف العقيد المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك نصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، واستمرار دعمها للجهود السياسية كافة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم)، وإنهاء الانقلاب.

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