دعت وزارة الصحة,المواطنين الذين زاروا كلًّا من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين,لعزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.
وجاء ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس «كورونا» الجديد,ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد,فإن وزارة الصحة تعلن بأنه يجب على من كان في إحدى تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.
وفي حالة ظهور أي أعراض,فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» لزائري إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان في الأسبوعين الماضيين: الزموا منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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