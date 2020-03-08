شاهد.. ارتفاع ملحوظ في حركة السير على جسر الملك فهد قبيل انقضاء المدة المحددة للعبور

يشهد «جسر الملك فهد» ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المواطنين القادمين من الكويت والإمارات والبحرين إلى المملكة، قبيل انقضاء المهلة المحددة للعبور.

ويأتي هذا على خلفية قرار وزارة الداخلية قصْر الدخول إلى المملكة مؤقتًا على القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، عبر مطارات (الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام).

وأكيد القرار أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين السعودية وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وحيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية. ويبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

ويبدأ سريان ذلك الإجراء على المواطنين السعوديين والمقيمين القادمين من الدول الثلاث في الساعة الـ(11:55) من مساء اليوم السبت.

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