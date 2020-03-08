تأجيل مهرجانين في الجوف بسبب كورونا

أعلنت إمارة منطقة الجوف عن تأجيل موعد ⁧‫مهرجان زيتون الجوف الدولي‬⁩ الثالث عشر ، ومهرجان تمور الجوف‬⁩ السابع، لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا “COVID-19” ، وذلك بتوجيه أمير المنطقة، وكإجراء احترازي حرصاً على سلامة الجميع.



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