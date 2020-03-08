السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة



رام الله 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

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