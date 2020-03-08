شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدعى عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، نؤكد أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات".
وأكدت الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه فى العمل وعدم مبالاته، الأمر الذى استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد له أى علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك.
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