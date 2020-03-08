محمد بن مسعود - الدمام - بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة، تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية. وطلبت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتستخدمها المليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 12:52 AM Advertisements التحالف يبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إرهابية بالصليف التحالف يبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إرهابية بالصليف بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة، تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية. وطلبت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتستخدمها المليشيات لتهديد أمن الممرات المائية. الكلمات المفتاحية ، التحالف يبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إرهابية بالصليف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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