محمد بن مسعود - الدمام - "الحكم هيبة والقيادة شهامة.. والعدل أساس الملك والأمن ثاني" نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان). وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته: ‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏ وأناغم أيامي وأعايش زماني ولا لي إلا دين الإسلام غاية ومناي أشوف الدار بأعلى مكان قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي واليوم دور عيالهم بالتفاني والحكم هيبة والقيادة شهامة والعدل أساس الملك والأمن ثاني وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان الله يوفقكم على كل شانِ تاريخكم يبرق على غيم الأيام تمعنوا فيها الخفا والبيانِ يقولها إلي له مع الوقت وقفات لأهل العقول اللي تعرف المعاني — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) قصيدة وطنية جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان#سلايل_كحيلان 🇸🇦 pic.twitter.com/w39e6TA9AX — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 7, 2020 الأمير خالد الفيصل — إمارة منطقة مكة (@makkahregion)الأمير خالد الفيصل خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "سلايل كحيلان" هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-07 نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان). وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته: ‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏ وأناغم أيامي وأعايش زماني ولا لي إلا دين الإسلام غاية ومناي أشوف الدار بأعلى مكان قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي واليوم دور عيالهم بالتفاني والحكم هيبة والقيادة شهامة والعدل أساس الملك والأمن ثاني Advertisements وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان الله يوفقكم على كل شانِ تاريخكم يبرق على غيم الأيام تمعنوا فيها الخفا والبيانِ يقولها إلي له مع الوقت وقفات لأهل العقول اللي تعرف المعاني — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) قصيدة وطنية جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان#سلايل_كحيلان 🇸🇦 pic.twitter.com/w39e6TA9AX — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 7, 2020 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 11:59 PM "الحكم هيبة والقيادة شهامة.. والعدل أساس الملك والأمن ثاني" "الحكم هيبة والقيادة شهامة.. والعدل أساس الملك والأمن ثاني" نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان (سلايل كحيلان). وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته: ‏أصلِّي فروضي وأصوم رمضاني ‏ وأناغم أيامي وأعايش زماني ولا لي إلا دين الإسلام غاية ومناي أشوف الدار بأعلى مكان قاموا بها جدي وأبوي وأعمامي واليوم دور عيالهم بالتفاني والحكم هيبة والقيادة شهامة والعدل أساس الملك والأمن ثاني وأنتم لهذا بأسلايل كحيلان الله يوفقكم على كل شانِ تاريخكم يبرق على غيم الأيام تمعنوا فيها الخفا والبيانِ يقولها إلي له مع الوقت وقفات لأهل العقول اللي تعرف المعاني — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) قصيدة وطنية جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان#سلايل_كحيلان 🇸🇦 pic.twitter.com/w39e6TA9AX — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 7, 2020 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ، خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "سلايل كحيلان" ،

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