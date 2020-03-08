، هذه حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعادة نشره على عددٍ من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي

أعادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يظهر فيه أنه عُثر على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة المشرفة، في أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين، بينما أن المقطع قديم وقد نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو ثلاث سنوات.

ويعود المقطع لعام 2017، حيث نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حينها ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.

وأشارت الرئاسة حينها إلى أن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.

وأعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع نفسه مدعية أن الطلاسم وجدت أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين، في حين أن المتداول غير صحيح وما يتم تداوله الآن هو المقطع القديم الذي نفته الرئاسة حينها قبل ثلاث سنوات.الكعبة المشرفة